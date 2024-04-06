«Это мои проблемы». Федотов пропустил четыре гола и проиграл дебютный матч в НХЛ

В последнюю неделю жизнь Ивана Федотова дала крутой поворот. Он расторг контракт с ЦСКА и уехал в «Филадельфию», где его уже очень ждали, и без раскачки залетел в НХЛ. «Лётчики» борются за попадание в плей-офф, несмотря на полную неразбериху во вратарском вопросе.

В этом году основной голкипер Картер Харт внезапно «отвалился» после скандала с молодёжной сборной Канады — 2018, игроков которой обвинили в изнасиловании, и «Флайерз» пришлось возложить большую часть нагрузки на новичка Сэма Эрссона, а помимо него, задействовать ещё двух вратарей. Эрссон с января выходил практически без замен и последние четыре матча проиграл. После первого периода матча с «Айлендерс» он уступил место в воротах Федотову, и тот здорово смотрелся в дебюте, заслужив похвалу требовательного Джона Тортореллы. «У нас только один человек играл – вратарь. Федотов был великолепен. Он единственный играл во втором периоде», — сказал тогда тренер.

Сегодня, в матче с «Баффало», Федотов провёл полноценный дебют. Но спасителем «Флайерз» пока не стал. Торторелла, который разнёс полевых игроков в пух и прах после предыдущей игры, позже успокоился и пытался донести до команды мысль, что судьба плей-офф исключительно в её руках, надо дерзать и цепляться за шанс, не снижать концентрацию.

Подопечные ответили ему хорошей игрой, с «Баффало» они контролировали шайбу, генерировали много опасных моментов, но реализация подвела, а Федотов, в отличие от предыдущего матча, был словно не в своей тарелке и пропустил четыре шайбы. «Лётчики» забросили только две.

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В первом матче Федотов отразил 19 из 21 броска за 40 с лишним минут игры, сегодня на его счету только 15 спасений из 19. Не лучшее начало, но это «Филадельфия», где всегда всё сложно, особенно с вратарями. И мало кто будет спорить, что попасть с корабля в разгар рубки за плей-офф в совершенно новую для себя лигу — не самая тривиальная задача. Хотелось бы, чтобы Иван сразу стал спасителем, но для него сейчас главное – просто начать. Тем более что и «Детройт», и «Вашингтон» сегодня тоже проиграли, так что «Филадельфия», несмотря на шесть поражений подряд, продолжает удерживаться в восьмёрке.

«Не лучшие ощущения, первый матч в НХЛ в старте. Не знаю, 100% мне надо быть лучше. Лучше приспосабливаться, лучше делать все вещи. Это был очень тяжёлый матч для меня, мало бросков по моим воротам, тяжело держать ритм игры. Но это моя проблема, а не команды. У нас всё равно хорошие шансы, хорошая команда. Ребята отличные, все друг друга поддерживают. Я буду становиться лучше с каждым днём, быстрее адаптироваться, сделаю всё для команды.

Конечно, немного нервничал перед игрой. Плохо, когда совсем не нервничаешь. Хотел хорошо начать, держать предельную концентрацию первые 5–10 минут, но бросков не было. Однако это мои проблемы, а команда играла здорово. Готовился так же, как в КХЛ. Если что-то работает и тебе комфортно, большие перемены в подготовке к игре не нужны. Да, стараюсь найти что-то новое, но это на будущее, а пока придерживаюсь своей рутины», — отметил после матча Федотов.

Торторелла не стал критиковать россиянина: «Мы играли правильно, так и надо играть. Но надо забивать свои моменты. Доволен, как мы играли, просто реализация хромала. Федотов – хороший вратарь, он хорошо играл. Тяжёлый матч для вратаря, потому что у него было мало работы. Да, нам бы не помешал ещё один сейв, но и забивать свои моменты тоже было надо. Нет смысла говорить о большинстве сегодня. Мы создали больше 20 моментов и должны были больше забивать. Сядем сейчас в самолёт и поедем играть следующий матч. Надо играть так же. Я воодушевлён многим в нашей игре сегодня. Да, лишний сейв нам бы не помешал, но и голевая поддержка тоже. Надо сохранять терпение, играть так же, и у нас всё получится. Мы просто хотим играть», — сказал Торторелла.