Ничушкин оформил первый хет-трик в НХЛ! Но его праздник омрачила ужасная травма россиянина

«Колорадо» повёл в серии с «Виннипегом» по итогам третьего матча и был намерен удвоить преимущество в четвёртой встрече. Помочь «лавинам» сделать это был призван Николай Коваленко — экс-форвард «Торпедо» совершил дебют в Национальной хоккейной лиге, заменив травмированного Йоэля Кивиранту. Забегая вперёд, скажу, что Коваленко провёл чуть более семи минут на льду и провёл четыре силовых приёма — больше в составе «Эвеланш» сделал только Росс Колтон. За результат, однако, сегодня ответил другой россиянин «Колорадо».

А именно — Валерий Ничушкин. Челябинец стал настоящим кошмаром для главного фаворита на звание лучшего голкипера сезона Коннора Хеллебайка, отличившись в каждом из первых трёх матчей первого раунда. И в четвёртой игре он решил не нарушать традицию, забросив победную шайбу в большинстве при счёте 1:1. Валерий реализовал удаление соотечественника Владислава Наместникова который чуть позже тоже окажется в центре внимания, но по, мягко говоря, не самой приятной причине.

Ничушкин же успел ещё раз огорчить Хеллебайка до конца второго периода, сделав счёт уже 4:1, и усадить американского вратаря на лавку — защищать ворота «Джетс» в третьем периоде вышел уже сменщик Коннора Лоран Броссуа. Канадец не пропустил ни одного гола от «Колорадо», но этого оказалось недостаточно, чтобы «реактивщики» смогли вернуться в игру.

Хотя попыток сделать это было много, и одна из них стала тем самым неприятным моментом с участием Наместникова. В середине периода защитник «Виннипега» Нейт Шмидт от всей души приложился по отскочившей к нему шайбе. Однако вместо ворот Георгиева она полетела прямо в лицо Владиславу. Бросок чудовищной силы сбил россиянина с ног, и покинуть лёд нападающий смог только при помощи медицинского персонала. По окончании матча наставник «Джетс» Рик Боунесс рассказал, что Наместникова доставили в больницу, где он получит необходимую помощь. Остаётся лишь пожелать Владиславу здоровья.

Что касается его команды, то она так и не смогла отыграть ни одной шайбы в третьем периоде и даже пропустила ещё одну — под занавес времени голкипера заменил шестой полевой игрок, и уже пустые ворота поразил Валерий Ничушкин, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ! На лёд, естественно, полетели головные уборы, хотя по самому автору трёх голов вряд ли можно было сказать, что он только что сделал что-то особенное — форвард был очень спокоен и скромно отпраздновал достижение с товарищами по команде.

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Ничушкин принёс третью победу «Колорадо», но его праздник был омрачён страшной травмой Наместникова. Вероятнее всего, без Владислава «реактивщики» должны будут постараться продлить серию в домашнем матче. Пока же «лавины» оказались в шаге от прохода в следующий раунд.