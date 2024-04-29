Главные неудачники дня! «Нэшвилл» упустил преимущество в две шайбы на последних минутах

Серия «Нэшвилла» и «Ванкувера» не полна обилием заброшенных шайб и яркими комбинациями, зато привлекает глаз разнообразием в каждой игре. Главные тренеры команд с каждым матчем подмечают для себя что-то новое, пытаясь удивить оппонента. Настоящие тактические шахматы. В прошлой игре «косаткам» хватило всего лишь 12 бросков в створ, чтобы одержать победу.

Но перед сегодняшней игрой ещё одно несчастье настигло команду: Кейси Десмит выбыл вслед за Тэтчером Демко. Место в воротах занял третий вратарь команды – латвийский голкипер Артур Шилов.

Первый период прошёл в равной борьбе, и команды успели даже обменяться голами: на шайбу Бёзера ответил Марк Янковски.

Во втором отрезке «Ванкувер» более цельно атаковал, но успеха им это не принесло. Зато «Нэшвилл», перебросавший соперника ровно в два раза, нашёл свой момент в первой половине периода – Густав Нюквист переиграл латвийского голкипера.

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На старте третьего периода Филип Форсберг создал комфортное преимущество «хищникам», которое они планомерно несли к финальной сирене. Но спокойствие нарушил Брок Бёзер, который одну шайбу отыграл за две с лишним минуты до конца периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер» продолжил играть без голкипера, и точку был обязан ставить Колтон Сиссонс, который поймал на ошибке оппонента, но в абсолютно пустые ворота попасть не сумел. Как позже оказалось, это стало злым роком для «Нэшвилла» — Бёзер сравнял счёт за восемь секунд до конца третьего периода, переведя встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На дополнительное время хозяева вышли полностью опустошёнными и уже через минуту после старта пропустили вновь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер», героически отыгравшись в конце третьего периода, делает счёт в серии 3-1 и может закончить её уже на домашней площадке. А «Нэшвилл» не смог воспользоваться как бедой на последнем рубеже соперника, так и комфортным преимуществом в концовке. Вопрос с главным неудачником дня, а то и всего первого раунда закрыт.