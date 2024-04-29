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Нэшвилл — Ванкувер — 3:4, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Бёзер

Главные неудачники дня! «Нэшвилл» упустил преимущество в две шайбы на последних минутах
Максим Макаров
«Нэшвилл» упустил преимущество в две шайбы
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«Ванкувер» одержал победу благодаря хет-трику Бёзера и 27 сейвам третьего вратаря Артура Шилова.

Серия «Нэшвилла» и «Ванкувера» не полна обилием заброшенных шайб и яркими комбинациями, зато привлекает глаз разнообразием в каждой игре. Главные тренеры команд с каждым матчем подмечают для себя что-то новое, пытаясь удивить оппонента. Настоящие тактические шахматы. В прошлой игре «косаткам» хватило всего лишь 12 бросков в створ, чтобы одержать победу.

Но перед сегодняшней игрой ещё одно несчастье настигло команду: Кейси Десмит выбыл вслед за Тэтчером Демко. Место в воротах занял третий вратарь команды – латвийский голкипер Артур Шилов.

Первый период прошёл в равной борьбе, и команды успели даже обменяться голами: на шайбу Бёзера ответил Марк Янковски.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Миллер, Суси) – 02:55 (5x5)     1:1 Янковски (Лозон, Каррье) – 05:34 (4x4)     2:1 Нюквист (О'Райлли) – 25:21 (5x5)     3:1 Форсберг (Йози, Макдона) – 40:12 (4x4)     3:2 Бёзер (Линдхольм, Миллер) – 57:11 (6x5)     3:3 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 59:52 (6x5)     3:4 Линдхольм (Гарланд, Джошуа) – 61:02 (5x5)    

Во втором отрезке «Ванкувер» более цельно атаковал, но успеха им это не принесло. Зато «Нэшвилл», перебросавший соперника ровно в два раза, нашёл свой момент в первой половине периода – Густав Нюквист переиграл латвийского голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода Филип Форсберг создал комфортное преимущество «хищникам», которое они планомерно несли к финальной сирене. Но спокойствие нарушил Брок Бёзер, который одну шайбу отыграл за две с лишним минуты до конца периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер» продолжил играть без голкипера, и точку был обязан ставить Колтон Сиссонс, который поймал на ошибке оппонента, но в абсолютно пустые ворота попасть не сумел. Как позже оказалось, это стало злым роком для «Нэшвилла» — Бёзер сравнял счёт за восемь секунд до конца третьего периода, переведя встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На дополнительное время хозяева вышли полностью опустошёнными и уже через минуту после старта пропустили вновь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ванкувер», героически отыгравшись в конце третьего периода, делает счёт в серии 3-1 и может закончить её уже на домашней площадке. А «Нэшвилл» не смог воспользоваться как бедой на последнем рубеже соперника, так и комфортным преимуществом в концовке. Вопрос с главным неудачником дня, а то и всего первого раунда закрыт.

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