Плющев: в Казахстане и Беларуси лишь делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление национальных команд Казахстана и Беларуси на майском турне сборной «Россия 25» и заявил, что казахстанская команда не сможет пробиться в плей-офф чемпионата мира по хоккею в Чехии.

«Когда люди только делают вид, что пытаются изменить ситуацию в хоккее, то ничего и не меняется. Казахи обыграли французов, сразу все завопили, что они замахнулись на плей-офф. Конечно, Казахстану нереально выйти в плей-офф. Команда почти вся состоит из игроков «Барыса», который уже сколько лет в КХЛ в плей-офф не попадает. В Казахстане и Беларуси делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра», — цитирует Плющева LiveResult.

Сборная Казахстана за три первых матча на чемпионате мира по хоккею в Чехии одержала одну победу в матче с французами со счётом 3:1. После трёх матчей казахстанская национальная команда занимает предпоследнее седьмое место в таблице группы B.