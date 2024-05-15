«Мне нравится играть под давлением в важных матчах». Задоров — об игре в плей-офф НХЛ

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров заявил, что ему нравится играть под давлением в важных матчах плей-офф НХЛ. В серии второго раунда с «Эдмонтоном» счёт равный 2-2.

«Я наслаждаюсь матчами, где ставки высоки. Мне нравится играть под давлением. Наслаждаюсь игрой в самые важные моменты матчей», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

29-летний игрок обороны «косаток» набрал своё восьмое (4+4) очко в 10 матчах Кубка Стэнли и стал четвёртым защитником в истории «Ванкувера» по данному показателю. В серии с «Эдмонтоном» россиянин стал одной из ключевых фигур. Россиянин за четыре матча серии забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, регулярно вступая в стычки с лидерами «Ойлерз» на льду.