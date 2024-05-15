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Словакия — Польша, результат матча 15 мая 2024, счёт 4:0, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Словакии всухую обыграла Польшу на чемпионате мира — 2024
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Польши и Словакии. Со счётом 4:0 победу одержала команда словаков.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Польша
1:0 Цингел (Татар, Кох) – 02:03     2:0 Татар (Немец, Гудачек) – 11:46     3:0 Цегларик (Слафковски) – 57:22     4:0 Цингел (Кох, Татар) – 57:34    

Голами в составе словацкой национальной команды отметились Лукаш Цингел, оформивший дубль, Петер Цегларик и Томаш Татар, на счету которого также две результативные передачи. Вратарь сборной Словакии Самуэль Главай оформил шат-аут.

Сборная Словакии одержала третью победу в четырёх матчах, поляки проиграли все четыре встречи на турнире.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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