Сборная Словакии всухую обыграла Польшу на чемпионате мира — 2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Польши и Словакии. Со счётом 4:0 победу одержала команда словаков.

Голами в составе словацкой национальной команды отметились Лукаш Цингел, оформивший дубль, Петер Цегларик и Томаш Татар, на счету которого также две результативные передачи. Вратарь сборной Словакии Самуэль Главай оформил шат-аут.

Сборная Словакии одержала третью победу в четырёх матчах, поляки проиграли все четыре встречи на турнире.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.