Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярёва с назначением на пост министра спорта РФ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярёва с назначением на пост министра спорта Российской Федерации.

«Хочу поздравить Михаила Дегтярёва с назначением на важнейший пост – министра спорта Российской Федерации. С Михаилом Владимировичем мы работаем с 2016 года, ещё с момента его деятельности на посту председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Он очень хорошо разбирается в хоккее, во время работы на посту губернатора Хабаровского края постоянно посещал матчи «Амура». Кроме того, Михаил Владимирович входит в правление ФХР. Я желаю ему сил, азарта, воли и выдержки на таком важном государственном посту. Именно такой человек должен отвечать за спорт в стране!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин.