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Морис: Бобровскому всё равно на свою статистику, поражаюсь его концентрации

Морис: Бобровскому всё равно на свою статистику, поражаюсь его концентрации
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил игру вратаря Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ и заявил, что невысокий процент отражённых бросков россиянина (89,6) никого в команде не волнует.

«В первом раунде плей-офф с «Тампа-Бэй» у нас было много спокойных первых периодов, что было непросто для Сергея. В серии с «Бостоном» Боб наконец вошёл в игру и начал активно действовать с начала матча, что больше похоже на его обычную игру. Сегодня в первом периоде он сделал несколько важнейших сейвов.

«Я думаю, что ему было невероятно трудно в каком-то смысле, потому что у него были длительные периоды бездействия в матчах. Когда соперник получает свои шансы, у них есть действительно хорошие игроки, поэтому я поражаюсь тому, как он может сохранять концентрацию. Он просто абсолютно не заботится о своей статистике. Я не думаю, что он обращает внимание на свой процент отражённых бросков ниже 90. Мы, конечно, тоже этого не делаем», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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