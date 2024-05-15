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Три игрока «Питтсбург Пингвинз» перенесли успешные операции

Три игрока «Питтсбург Пингвинз» перенесли успешные операции
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Три игрока «Питтсбург Пингвинз» недавно перенесли успешные операции, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник Крис Летанг перенёс операцию на левой руке из-за перелома пальца, игрок обороны Джон Людвиг восстановил сухожилие левого запястья. Нападающий Мэтт Ньето перенёс операцию по восстановлению связок на левом колене.

Ожидается, что восстановление Летанга продлится восемь недель, а Людвигу и Ньето предстоит восстановление от четырёх до шести месяцев и семь месяцев соответственно.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).

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