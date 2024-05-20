Финляндия нанесла поражение Дании и поднялась в зону плей-офф чемпионата мира — 2024

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Финляндии нанесла поражение команде Дании (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Ханнес Бьёрнинен, Расмус Риссанен и Пекка Йормакка (в пустые ворота).

У датчан единственный гол на счету Александера Труэ.

Таким образом, финны набрали 10 очков и за один матч до окончания группового этапа поднялись в зону плей-офф, занимая четвёртое место с отрывом от идущей следом Австрии на три очка. В последнем матче в группе со сборной Швейцарии финской команде необходимо брать очки, чтобы гарантировать себе участие в четвертьфинале. Потеря таковых крайне опасна для Суоми, поскольку австрийцы, у которых преимущество по личным встречам, в своём заключительном матче встретятся с главным аутсайдером турнира — сборной Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.