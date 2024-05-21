Защитник «Эдмонтона» установил новый рекорд франшизы в плей-офф НХЛ
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходит решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в мачте перерыва перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 3:0.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5) 0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 25:48 (5x5) 0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)
В начале второго периода канадский защитник гостей Коди Сеси записал на свой счёт заброшенную шайбу. Таким образом, он стал первым защитник в истории клуба с 2+ голами за карьеру в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в решающем матче плей-офф в Кубке Стэнли в 2022 году.
Напомним, в случае победы в сегодняшнем матче «Эдмонтон» выйдет в финал конференции, где сыграет с «Далласом». Во втором финале встретятся «Рейнджерс» и «Флорида».
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