Защитник «Эдмонтона» установил новый рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходит решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в мачте перерыва перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 3:0.

В начале второго периода канадский защитник гостей Коди Сеси записал на свой счёт заброшенную шайбу. Таким образом, он стал первым защитник в истории клуба с 2+ голами за карьеру в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ. Ранее он забивал в решающем матче плей-офф в Кубке Стэнли в 2022 году.

Напомним, в случае победы в сегодняшнем матче «Эдмонтон» выйдет в финал конференции, где сыграет с «Далласом». Во втором финале встретятся «Рейнджерс» и «Флорида».