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Польша вылетела в дивизион 1А чемпионата мира, заняв последнее место в группе B

Польша вылетела в дивизион 1А чемпионата мира, заняв последнее место в группе B
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Казахстана в упорной игре сломила сопротивление команды Польши (3:1).

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Польша
0:1 Валенга (Лищарчик, Брык) – 09:11 (pp)     1:1 Михайлис (Шестаков) – 12:35     2:1 Орехов (Михайлис, Данияр) – 50:20     3:1 Старченко – 54:25    

Таким образом, сборная Польши набрала лишь одно очко за семь матчей группового этапа и заняла последнее место в группе B, потеряв место в элитном дивизионе на следующий год.

Напомним, ранее сегодня аналогичная участь постигла команду Великобритании, оказавшуюся последней в группе А, не набрав ни одного очка в шести встречах.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Последние матчи в рамках группового этапа пройдут завтра, 21 мая.

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