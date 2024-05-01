Ничушкин — лучший снайпер плей-офф НХЛ! Забил в пятом матче подряд, повторив рекорд легенд

Тренин забросил дебютную шайбу в нынешнем плей-офф, а «Колорадо» выходит во второй раунд Кубка Стэнли.

Валерий Ничушкин на данный момент проводит абсолютно фантастический плей-офф: забросил шесть шайб за четыре матча, сделал хет-трик в последней встрече, а также проводит на льду больше всего времени в команде (среди нападающих). Чем отметился сегодня российский нападающий?

«Виннипег» открыл счёт уже на первой минуте, но преимуществом владел недолго. Кому, как не Ничушкину, возвращать «Колорадо» в игру? Валерий пульнул из правого круга вбрасывания и забросил уже седьмую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Это позволило ему выйти на первое место в снайперской гонке. Зак Хайман остался позади.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничушкина во втором периоде поддержал другой россиянин – Яков Тренин, который продавил на пятаке всех игроков «Виннипега», находившихся рядом, и протолкнул шайбу за спину Хеллебайку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А далее хозяева забросили две шайбы, но есть нюанс: вторую Ник Пионк отправил в свои ворота.

Тайлер Тоффоли на старте третьего отрезка счёт сравнял хлёстким броском с кистей в ближний угол, но после первое звено «Колорадо» взяло всё в свои руки. Микко Рантанен за четыре минуты оформил дубль. Валерий Ничушкин в протокол своё имя не вписал, но блестяще сыграл, когда финн забрасывал первую, сначала искусно обыгравшись с Маккинноном у борта, а затем перекрыв голкиперу «Виннипега» весь обзор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мэнсон за две секунды до конца серии поразил пустые ворота.

«Колорадо» забирает четвёртый матч серии, а «Виннипег», как и в прошлом году, заканчивает сезон после пяти матчей в первом раунде. В этом году мы больше не увидим белоснежные трибуны «Канада Лайф-центр». Валерий Ничушкин забросил семь шайб в первом раунде, отличившись во всех пяти матчах, что позволило ему повторить рекорд Сакика и Клутье по количеству голов за одну серию в истории франшизы.