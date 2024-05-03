Теперь «Торпедо» — это личный проект Ларионова. К чему это приведёт?

Закон практически всех профессиональных спортивных лиг — менеджеры покидают свой пост куда реже, чем главные тренеры. Даже в НХЛ за последний год случилось сразу 17 тренерских перестановок («Коламбус» успел отличиться дважды), а вот менеджеры менялись лишь шесть раз — и то в «Нэшвилле» Дэвид Пойл не был уволен, а ушёл на пенсию после 25 лет бессменного руководства клубом.

Менеджерских перестановок в КХЛ в это межсезонье мы увидели лишь две. Первой стала «Сибирь», где к власти пришёл кардинально новый руководящий триумвират. Однако в Новосибирске Кирилл Фастовский руководил командой невиданные для нашей лиги 14 лет, и его уход был если не ожидаемым, то после стагнации «Сибири» в последние годы выглядел логичным. Кроме того, спортивный директор клуба Сергей Климович стал одним из виновников жуткого провала с внесением четырёх легионеров в заявку и потерей очков — это простить было уже невозможно.

А вот в «Торпедо» всё вышло неожиданно. Один из самых молодых менеджеров КХЛ Максим Гафуров формально уходит на повышение. Теперь он вице-премьер областного правительства и в этой должности будет курировать не только «Торпедо», но и два «Пари НН» (футбольный и баскетбольный), а также другие профессиональные клубы города поменьше. Тем не менее непосредственное управление клубом на ежедневной основе будет осуществляться не им — и можно сказать, что «Торпедо» теперь становится единоличным проектом Игоря Ларионова.

Максим Гафуров с медалью чемпиона МХЛ Фото: vk.com/mhc_chaika

Гафуров пришёл в «Торпедо» весной 2020-го, до этого работая в компании InStat, которая на тот момент была основным поставщиком статистических данных для клубов КХЛ. Если вы смотрели видео из раздевалок клубов, то могли заметить статистические распечатки на стенах — чаще всего это инстатовские данные. «Частично InStat — это продукт Moneyball, который пришёл из бейсбола. Но бейсбол, в отличие от хоккея, это статичная игра, поэтому на статистику нужно обращать внимание (и мы это делаем и подходим к этому скрупулёзно), но всё-таки это одна из метрик, не более того», — говорил Гафуров в интервью «Чемпионату» в 2020-м.

Ещё до начала «эры Ларионова» в Нижний приезжали интересные легионеры: например, бывший игрок «Оттавы» Крис Уайдман за год в «Торпедо» стал защитником года в КХЛ и получил односторонний контракт в «Монреале». Его заменил практически неизвестный за пределами Швеции Теодор Леннстрём, который до «Торпедо» даже в сборную на Евротур не ездил, однако попал в состав олимпийской сборной в Пекине. Конечно, «Торпедо» не всегда попадало в цель с легионерами, но у клуба в эти четыре года почти всегда был ограниченный бюджет.

После перестройки на работу с молодёжью селекционный отдел «Торпедо» стал штамповать удачные попадания. Нынешний капитан команды Богдан Конюшков пришёл из ВХЛ, в «Нефтехимике» ему давали только просмотровый контракт. Ворвавшегося в основу команды Никиту Артамонова выменяли из «Нефтехимика» за проигравшего конкуренцию вратаря Андрея Тихомирова. Василий Атанасов был выкуплен из «Югры» за сравнительно небольшую денежную компенсацию, и только после его успехов в КХЛ в СКА вспоминают, что он проходил школу питерского хоккея.

Один из обменов «Торпедо» вообще обеспечил клубу чуть ли не половину топ-6 — речь об обмене в «Локомотив» Ивана Чеховича, который находился на пике стоимости. Ярославцы тогда владели целой пачкой активов, которые были им не очень нужны с такой школой — а «Торпедо» интегрировало в топ-6 и Максима Летунова, и Владислава Фирстова, и Денниса Яна. Кроме того, в Нижний Новгород отправилась и кругленькая сумма денег, бо́льшая часть которой была потрачена на выкуп из «Ак Барса» Николая Коваленко. А ведь в том обмене был задействован и Александр Дарьин, который в хоккей Ларионова не вписался, но расцвёл после обмена в «Витязь».

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Стоит отметить, что в последние годы поднялась и «Чайка». После дубля из двух финалов (2015 и 2016) нижегородская молодёжка три года подряд не попадала в плей-офф даже на относительно слабом Востоке. Сейчас ситуация изменилась: нижегородцы выиграли Кубок Харламова в прошлом году, взяли бронзу в этом году, причём не только за счёт иногородних, но и своих воспитанников. «Торпедо» заключило договор о сотрудничестве с очень сильной подольской школой, кроме того, в нижегородскую орбиту может попасть ещё одна не зависимая от клубной вертикали и достаточно известная академия. То, что «Торпедо» переманило в свою школу одного из лучших юниоров страны по 2008 году Виктора Фёдорова, упомянул даже губернатор области.

В общем, говоря модным ныне языком, «Торпедо» исчерпывалось далеко не только своим флагманским продуктом, который наделал шума в прошлом сезоне. Правда, как раз с основой в этом году возникли сложности. В первую очередь изменился сам стиль «Торпедо», который так всех очаровал год назад — вместо самой игры было больше разговоров про неё. Все разговоры про «настоящих главных тренеров»-ассистентов всегда казались смешными, но стоит признать, что «Северсталь» Андрея Козырева оказалась похожа на «Торпедо»-2023 больше, чем само «Торпедо»-2024.

Игорь Ларионов всегда любит провести аналогию с футболом — и сам он, такое ощущение, видел свою роль в статусе «менеджера» из АПЛ. В АПЛ, как известно, главный тренер не только тренирует, но и ещё и имеет ключевое слово в селекции. Каких людей «Торпедо» взяло именно по желанию Ларионова, легко догадаться. Когда-то Профессор был агентом — и один его бывший клиент Ян отлично вписался в состав, а вот японец Ю Сато полирует лавку (впрочем, он и играет на минимальном контракте).

А вот подписание американца Бобби Линча вообще никак рационально не объяснить — менеджеры «Торпедо» как-то публично оправдывались тем, что он получает мало и в плане «цена/качество» прекрасно подходит. Но при этом в биографии Бобби легко найти пересечение с Ларионовым-младшим в юниорской команде из Мичигана, почти весь сезон в «Торпедо» Линч играл именно в звене с сыном главного тренера: то есть сложно сказать, что это кандидатура менеджмента. Однако Ларионов-старший говорил, что легионеры должны быть высокого уровня — при этом Линч даже в АХЛ набирал лишь 0,33 очка за игру.

Бобби Линч Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Кроме того, вызывает множество вопросов поведение главного тренера «Торпедо» в новом календарном году. Никакого рационального объяснения отстранению от игр Алексея Кручинина и одного из самых опытных защитников команды Антона Сизова представлено не было — при этом коллеги писали, что Сизов якобы высказывал своё недовольство игрой Игорю Ларионову Второму. Но тренерское видение комментировать сложно — а вот больше удивления вызывали слова Ларионова о том, что в «Торпедо» нет видеотренера, который бы мог подсказывать с челленджами (есть, и работает 15 лет) и эпитеты типа «утопический хоккей» в адрес других клубов.

Коли мы вспомнили футбол, то у того же Алекса Фергюсона были сильные помощники, которые занимались тактикой — например, Карлуш Кейруш, уход которого «МЮ» смог компенсировать. Мы уже заметили, что уход Андрея Козырева сильно ухудшил результат «Торпедо» — сейчас же клуб покидает человек, который во многом помогал клубу получать тех молодых талантов, которые развивались, получив доверие от Ларионова.

Понятно, что этакий культ Ларионова был создан не только результатами «Торпедо» в первом сезоне, не только его репутацией, но во многом и прессой, которая была рада послушать относительно открытого тренера. Однако Профессор был не единственным человеком, который помогал нижегородцам стать теми, кто они есть — а прямо сейчас «Торпедо» становится почти что личной вотчиной главного тренера. Это не значит, что мы пророчим провал — просто теперь работать будет сложнее.