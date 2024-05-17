Чудо-камбэк от «Рейнджерс»! Вытащили безнадёжный матч и вышли в финал конференции

«Каролина» провела фантастический третий период в предыдущем матче, сумев привезти серию к себе домой ещё раз. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт так прокомментировал поражение: «Отчаяние — забавная вещь. Вы не можете передать его кому-то. Вы действительно должны это почувствовать. Когда мы переходим к следующей игре и понимаем, что у нас стало меньше шансов закрыть серию, то уровень отчаяния немного повышается». Как происходила очередная попытка закрыть серию?

В стартовом отрезке обе команды взяли высокий темп, шайба очень быстро ходила как по зоне атаки, так и при переходных фазах. Оборонцы выдерживали темп, однако меньше чем за полторы минуты до конца «Рейнджерс» дрогнул: неудачный вывод шайбы из зоны, Орлов закрывает борт, а Мартинук находит одинокого и неопекаемого Нечаса на пятаке.

На старте второго периода случилось достаточно редкое событие для этой серии – «Каролина» реализовала лишнего. Менее минуты понадобилось гостям, чтобы сократить разрыв в счёте – позиционную атаку закончил броском наотмашь Панарин, а Трочек сумел подставить клюшку.

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«Синерубашечники» вдохновились, заиграли ещё более основательно, но через некоторое время провалились в обороне: Свечников идеально отправил шайбу по ближнему борту, а Ахо, вывалившийся по сути «один в ноль», Шестёркина не простил.

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Райан Линдгрен имел превосходную возможность сократить разрыв в счёте, шайба после его броска уже катилась в ворота, но Мартинук в падении остановил шайбу аккурат на ленточке.

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Забросить до перерыва мог и Панарин, но его выход в самый последний момент остановил Чатфилд.

Уже в первые минуты третьего периода «Каролина» дважды попала в каркас ворот. Не повезло Мартинуку и Гюнцелю. Лавиолетт понял, что запахло жареным и снял на время с игры третью и четвёртую тройку почти в полном составе. И это дало плоды – после броска Зибанеджада шайба застряла между щитком и штангой, откуда её добил Крайдер. Давление гостей продолжилось, хозяева начали немного подсаживаться и всё это вылилось в большинство «Рейнджерс», которое было реализовано по старой-доброй схеме – Панарин набросил, Крайдер подправил.

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«Каролина» начала сыпаться на глазах, у Криса Крайдера было три попытки оформить хет-трик, и последнюю он реализовал, воспользовавшись шикарной передачей Линдгрена.

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«Ураганы» сняли вратаря за две с лишним минуты и едва не отыгрались, но Шестёркин переиграл Свечникова в ближнем бою, а затем после многочисленных выбросов шайба всё-таки попала в пустые ворота.

5:3 в матче, 4-2 в серии – «Рейнджерс» выходят в финал конференции. До начала третьего периода шансов у гостей было немного, хозяева грамотно играли по счёту, убегали в контратаки и три раза за матч попали штангу/перекладину. Артемий Панарин набрал два очка и провёл, наверное, лучший матч в этом плей-офф по содержанию, а Игорь Шестёркин отразил 33 броска.