Хичкок: в Рождество все смеялись над большинством "Сент-Луиса"
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После победы над «Сан-Хосе» со счётом 4:3 в третьем матче серии главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок похвалил свои бригады большинства, которые забросили в этой встрече три шайбы.
«Мы делаем то, что должны делать. Я не уверен, что наша работа принесла уже достойные плоды. Если говорить об игре в большинстве, то мы закончили чемпионат по этому показателю где-то в середине турнирной таблицы. Но мы сделали мощнейший скачок вверх, потому что под Рождество мы были последними и все смеялись над нами. Так что мы проделали большую работу. Последние дней 40 наша бригада большинства представляет собой реальную силу», — отметил наставник.
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