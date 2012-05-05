Никулин: нам не было тревожно, даже когда проигрывали в счёте

Капитан сборной России Илья Никулин после победы над Латвией в стартовом матче на чемпионате мира со счётом 5:2 отметил, что команда продолжала гнуть свою линию, даже когда проигрывала в счёте. Напомним, что Никулин забросил первую шайбу сборной России на турнире и ещё один раз ассистировал Евгению Малкину.

«Безусловно, наша команда стала мощнее по сравнению с той, что встречалась со сборной Латвии на Еврочеллендже. Ну и счёт на табло тому подтверждение. Нам не было тревожно, даже когда проигрывали в счёте. Мы знали, как играем и что делаем. Потом вернули свою игру, гнули свою линию, выполняли тренерское задание, и это дало результат», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионат.com» Мария Роговская.