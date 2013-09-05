"Олимпия" и МХК "Химик" потерпели домашние поражения

В регулярном чемпионате МХЛ состоялись очередные матчи.

В Кирово-Чепецке «Олимпия» проиграла бердскому «Кристаллу» со счётом 2:4. В составе победителей отличились Максим Баранов, Денис Платоненко, Михаил Кирьянов и Денис Дюрягин. У проигравших шайбы забросили Артемий Ярославский и Марат Хайруллин.

В Воскресенске МХК «Химик» уступил «Динамо-Шиннику» из Бобруйска со счётом 2:3. У победителей отличились Богдан Зозон, Фёдор Качан и Владислав Мисников. В составе проигравших точными бросками отметились Александр Родионов и Александр Медведев.

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