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"Олимпия" и МХК "Химик" потерпели домашние поражения

"Олимпия" и МХК "Химик" потерпели домашние поражения
Хоккей / МХЛ 0

В регулярном чемпионате МХЛ состоялись очередные матчи.

В Кирово-Чепецке «Олимпия» проиграла бердскому «Кристаллу» со счётом 2:4. В составе победителей отличились Максим Баранов, Денис Платоненко, Михаил Кирьянов и Денис Дюрягин. У проигравших шайбы забросили Артемий Ярославский и Марат Хайруллин.

В Воскресенске МХК «Химик» уступил «Динамо-Шиннику» из Бобруйска со счётом 2:3. У победителей отличились Богдан Зозон, Фёдор Качан и Владислав Мисников. В составе проигравших точными бросками отметились Александр Родионов и Александр Медведев.

Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат

МХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2013, четверг. 18:30 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
2 : 4
Кристалл
Бердск
1:0 Ярославский (Чудомех) – 06:46' (5x5)   2:0 Хайруллин (Нисковских, Синдимиров) – 08:41' (5x5)   2:1 Баранов – 11:51' (5x5)   2:2 Платоненко (Джафаров, Петухов) – 28:54' (5x5)   2:3 Кирьянов (Баранов) – 32:23' (5x5)   2:4 Дюрягин (Чеботаев, Спиридонов) – 50:20' (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2013, четверг. 18:30 МСК
МХК Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо-Шинник
Бобруйск
1:0 Родионов (Никонов) – 28:07' (5x5)   1:1 Зозон (Амброжейчик, Клявзо) – 28:50' (5x4)   2:1 Медведев (Касицын, Шамолин) – 49:20' (5x5)   2:2 Качан (Буйницкий) – 55:15' (5x5)   2:3 Мисников (Амброжейчик) – 63:16' (4x4)
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