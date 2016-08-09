Тоффоли: Лучич ушёл, и теперь «Кингз» должны играть против него с полной отдачей

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли сказал, что сожалеет об уходе в «Эдмонтон Ойлерз» левого крайнего Милана Лучича.

«Тяжело думать об этом. Он отличный игрок, отличный партнёр. Но он ушёл, и мы должны играть против него, играть с полной отдачей. В этом сезоне мы тем более должны доказать, что заслуживаем свои места в составе. Последние два сезона стали большим разочарованием. Мы понимаем это. Мы сами себя подвели», – передаёт слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.