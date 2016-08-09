Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тоффоли: Лучич ушёл, и теперь «Кингз» должны играть против него с полной отдачей

Тоффоли: Лучич ушёл, и теперь «Кингз» должны играть против него с полной отдачей
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли сказал, что сожалеет об уходе в «Эдмонтон Ойлерз» левого крайнего Милана Лучича.

«Тяжело думать об этом. Он отличный игрок, отличный партнёр. Но он ушёл, и мы должны играть против него, играть с полной отдачей. В этом сезоне мы тем более должны доказать, что заслуживаем свои места в составе. Последние два сезона стали большим разочарованием. Мы понимаем это. Мы сами себя подвели», – передаёт слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022