Тоффоли: Лучич ушёл, и теперь «Кингз» должны играть против него с полной отдачей
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли сказал, что сожалеет об уходе в «Эдмонтон Ойлерз» левого крайнего Милана Лучича.
«Тяжело думать об этом. Он отличный игрок, отличный партнёр. Но он ушёл, и мы должны играть против него, играть с полной отдачей. В этом сезоне мы тем более должны доказать, что заслуживаем свои места в составе. Последние два сезона стали большим разочарованием. Мы понимаем это. Мы сами себя подвели», – передаёт слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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