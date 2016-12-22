Федерация хоккея России поздравила болельщиков с 70-летним юбилеем хоккея

22 декабря отечественному хоккею исполнилось 70 лет – первый матч чемпионата СССР по хоккею с шайбой был сыгран именно 22 декабря 1946 года.Федерация хоккея России поздравила всех любителей этого вида спорта с праздником.Победителем первого союзного чемпионата стало московское «Динамо», серебро выиграли «армейцы» из ЦДКА, а бронзовые медали завоевал столичный «Спартак».Национальная команда, созданная в 1952 году, 27 раз выигрывала взрослые чемпионаты мира и восемь раз завоёвывала золотые олимпийские медали.