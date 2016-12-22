Любимов: если делаю что-то лишнее, тренеры сразу меня осаживают

Нападающий «Филадельфии Флайерз»поделился впечатлениями после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).«Настраивались, как и всегда, как на каждую игру. Сегодня не всё получалось. Но хорошо, что дважды сумели отыграться и выиграть в серии буллитов. Хорошо, что команда может достать силы и отыграться.Я стараюсь действовать попроще, по заданию. Когда делаю то, что просят, получаю больше игрового времени. Если начинаю делать что-то лишнее, меня сразу осаживают, чтобы понимал, что нужно делать», — цитирует Любимова официальный сайт лиги.