Бирюков: в «Кузне» порой иногда просто ехала крыша от поражений

Вратарь нижегородского «Торпедо»рассказал о периоде выступлений в новокузнецком «Металлурге».«Новокузнецкий „Металлург“ был одним из главных ньюсмейкеров вне льда? Очень рад, что я сам не засветился в подобных новостях. Почему руководство решило поменять тренера ещё в августе, мне очень сложно говорить. Да и не моё это дело. А остальное обсуждать мне бы очень не хотелось, нет смысла копаться в чужом грязном белье. Могу говорить лишь о себе. Был очень сложный период для меня. Иногда порой просто ехала крыша от этих поражений. Я первый раз с этим столкнулся и в какой-то момент понял, что нахожусь в растерянности. Я не играю в хоккей просто ради того, чтобы в него играть и получать за это деньги. Я хочу побеждать», — цитирует Бирюкова «Р-Спорт».