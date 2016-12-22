«Югра» обменяла форварда Павла Медведева в ХК «Сочи»

Ханты-мансийская «Югра» обменяла нападающегов хоккейный клуб «Сочи», взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный сайт команды с Черноморского побережья.Медведев в последние годы выступал в «Югре». В текущем чемпионате 24-летний игрок провёл 40 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.В КХЛ Павел до перехода в «Сочи» играл за «Спартак» и «Югру». Принял участие в 162 играх, забросил 24 шайбы и сделал 20 результативных передач.