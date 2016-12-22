Мирнов: во втором периоде переигрывали «Локомотив», получилось забить

Нападающий московского «Спартака»поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1.«Думаю, вы сами видели, сколько болельщиков сегодня было, атмосфера отличная. Игра выдалась тяжёлой, но мы рады, что вытащили этот матч. В ретроматче „Спартак“ должен был показать хороший хоккей. Когда ехали на автобусе ЗИЗ-8, не боялись пересесть на метро.«Локомотив» повёл в первом периоде, но и мы создавали много моментов. Во втором начали их переигрывать, получилось забить. У нас оба вратаря сильные, чувствуется, что вратарь — это вратарь», — передаёт слова Мирнова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.