Ягр вышел на чистое второе место по набранным очкам в истории НХЛ

Чешский нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» отметился голевой передачей на Александра Баркова. Это очко не помогло «пантерам» одержать победу (1:3), но стало для 44-летнего Ягра 1888-м (755+1133) в карьере в регулярных чемпионатах.
По этому показателю нападающий вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Марка Мессье, у которого 1887 (694+1193) очков. Лидером является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.
В текущем сезоне Ягр провёл 34 матча и набрал 20 (6+14) очков.