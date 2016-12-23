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В рамках Недели звёзд хоккея состоится Кубок континента по следж-хоккею

23 декабря 2016, пятница. 14:37. Хоккей
С 17 по 19 января 2017 года в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе состоится международный Кубок континента по следж-хоккею, в котором примут участие команды из России, Италии, Китая и Чехии. В день открытия турнира 17 января китайская команда ISH Team of China встретится с чешской SHC Sparta Praha, а пятикратный чемпион России – СХК «Феникс» из Московской области – скрестит клюшки с представителем Италии – SHC South Tirol Eagles. По итогам матчей кругового турнира 19 января команды сойдутся в решающих поединках за 1-е и 3-е места.

«Паралимпийский комитет России поддерживает инициативу Континентальной хоккейной лиги о проведении в Уфе в рамках Недели звёзд хоккея традиционного международного турнира – Кубка континента по следж-хоккею. Для нас этот турнир очень важен, так как участие в нём членов паралимпийской сборной команды России, составляющей костяк 5-кратного чемпиона нашей страны следж-хоккейного клуба «Феникс», даст им отличную возможность соревновательной практики в борьбе с одними из сильнейших следж-хоккейных команд Европы и Азии. Важен турнир и с точки зрения популяризации следж-хоккея среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, особенно молодёжи. Мы верим, что проведение данного турнира в рамках мероприятий КХЛ станет доброй традицией, и готовы поддержать все предстоящие шаги в этом направлении. Приятно, что следж-хоккейный турнир пройдёт в Неделю большого хоккея, что придаст турниру неповторимый соревновательный дух, а спортсменам – настоящий хоккейный азарт», — сказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков.

17 января
11.00. ISH Team of China (Китай) – SHC Sparta Praha (Чехия)
13.40. Торжественная церемония открытия
14.00. СХК «Феникс» (Россия) – SHC South Tirol Eagles (Италия)

18 января
9.00. SHC South Tirol Eagles (Италия) – ISH Team of China (Китай)
12.00. СХК «Феникс» (Россия) – SHC Sparta Praha (Чехия)
16.00. ISH Team of China (Китай) – СХК «Феникс» (Россия)
19.00. SHC Sparta Praha (Чехия) – SHC South Tirol Eagles (Италия)

19 января
10.00. Матч за 3-4-е места
13.00. Матч за 1-2-е места
15.15. Торжественная церемония награждения и закрытия турнира.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
23 декабря 2016, пятница
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