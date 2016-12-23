«Адмирал» обыграл «Югру», Ткачёв, Бартулис, Саюстов, Земчёнок набрали по 2 очка

«Адмирал» на своём льду праздновал победу над «Югрой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дальневосточники прервали свою серию поражений на отметке в два матча подряд. Это третья победа в последних 10 матчах. Команда из Ханты-Мансийска проиграла 10 матчей из последних 12.
Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Хозява трижды поразили ворота соперника во второй трети матча, причём для этого им понадобилось меньше трёх минут. Отличились Максим Казаков, Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачёв. На 49-й минуте матча Евгений Лапенков распечатал ворота дальневосточной команды. На 54-й минуте Павел Макаренко восстановил статус-кво. Как итог — победа хозяев со счётом 4:1.
Владимир Ткачёв, Дмитрий Саюстов набрали по 2 (1+1) очка, Оскарс Бартулис и Артём Земчёнок отдали по две голевых передачи.
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