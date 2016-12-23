Фастовский: неприемлимо держать Меньшикова, он категорически не хочет играть

Генеральный менеджер «Сибири»прокомментировал переход защитника Виталия Меньшикова в «Авангард»:«Весной 2016 у Виталия закончился контракт с ХК «Сибирь», и он изъявил желание покинуть Новосибирск, хотя на тот момент являлся ограниченно свободным агентом. Мы рассматривали несколько вариантов развития ситуации, но приоритетным считали для себя подписание с Меньшиковым нового контракта. В результате долгих переговоров мы сумели подписать с Виталием контракт, однако, его желание покинуть клуб не пропало окончательно.Месяц назад Меньшиков снова обратился ко мне с просьбой об обмене. Держать в клубе игрока, который категорически не хочет за него играть считаю неприемлемым. Мы нашли наиболее выгодный для ХК «Сибирь» вариант продажи Меньшикова. Мы говорим Виталию спасибо за время выступления в составе нашей команды, а также за годы становления Виталия Меньшикова как хоккеиста, когда мы совместными усилиями смогли сделать его таким, каким видим сейчас», — цитирует функционера официальный сайт клуба.