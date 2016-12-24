Назаров: Секстон сломал руку, Лекомцев — палец, у Макарова — сотрясение

Главный тренер «Нефтехимика»поделился мнением о переходе в его команду нападающего«Насколько я знаю, трансферная карта игрока пока не получена, к матчу против СКА он не успевает. Но Гальярди — это усиление, и тренерский штаб „Нефтехимика“ благодарен нашим менеджерам во главе с Виктором Борисовичем Левицким за оперативно принятое решение. В сложившейся ситуации каждый такой джокер — боевая единица.У молодых игроков будет шанс из-за травм лидеров? Другого выхода нет. В матче против ЦСКА перелом руки получил лидер нашего нападения Секстон, который летит в Москву на обследование и который, похоже, выбыл как минимум на месяц. После атаки защитника ЦСКА Панина, потерял сознание форвард второго звена Макаров — у Константина сотрясение мозга, и есть опасения, что сезон для него завершён. Наконец перелом пальца получил защитник второй пары Лекомцев, но надеемся, что Иван на СКА всё-таки сможет выйти», — цитирует Назарова Russia-Hockey. ru.