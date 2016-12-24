Х. Седин: Даниэль ещё с юношеского хоккея был в большей степени снайпером, чем я

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился воспоминаниями о своём хоккейном росте вместе с братом Даниэлем.«Даниэль ещё с юношеского хоккея был в большей степени снайпером, чем я. Я получал удовольствие от выверенных передач, от того, как вести игру. И я был более ответственным в детстве, чем Даниэль. Если родители нас ругали за что-то, то смотрели всегда на меня. Дэнни больше времени проводил с друзьями, часто засиживался с ними до поздней ночи. Я тоже так делал иногда, но в меньшей степени», — цитирует Седина официальный сайт лиги.