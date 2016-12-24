Буцаев: в прошлых матчах «Сочи» не везло в завершении атак, а сейчас прорвало

«Прежде всего ребят и болельщиков хотел бы поздравить с победой. Это действительно тяжёлый матч: хороший соперник, хорошая мотивация. Нелегко нам давались последние несколько игр. Понятно, что психологически где-то ребята были перенапряжены. Но здорово, что команда сегодня смогла собраться, показать волю и характер и переломить неудачную тенденцию.
Забили пять голов — это уже хорошо. У нас действительно были проблемы с реализацией, хотя были моменты и в прошлых матчах, но, наверное, не было везения. Сейчас вот прорвало. Наверное, именно в таких ситуациях лидеры должны брать на себя бремя ответственности», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.