КХЛ дисквалифицировала Мэтта Эллисона на три игры, Кирилла Готовца — на две

СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Авангард» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 23 декабря 2016 года.
1. Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Динамо» Мэтта Эллисона наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
2. Принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Кирилла Готовца наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.