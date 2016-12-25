Костицын: первые два гола позволили «Сочи» зарядиться энергией и эмоциями

«Все ребята сегодня молодцы, выполнили ту установку, о которой говорили перед игрой. Все сыграли на своих местах и не давали им каких-то больших шансов, чтобы реализовать преимущество. Сейчас такое время, что надо собираться. Дома отдавать и проигрывать матчи — это тоже не дело. Поговорили просто с ребятами, посмотрели их большинство и, наверное, использовали все те свои качества, которые можем использовать против этой команды.
Какой момент в матче стал ключевым? Наверное, когда мы забили два гола. Появилось где-то больше уверенности, а то в последних играх пропускаем первыми и отыгрываемся, и у некоторых не та мотивация. Поэтому где-то ребята подзарядились энергией, эмоциями и продолжали играть в свой хоккей.
В третьем периоде уже где-то и защитники наши подустали, потому что в три пары играют. В своей зоне проваливались чуть-чуть, потому что усталость сказывалась. Но выстояли, молодцы!» — цитирует Костицына пресс-служба клуба.