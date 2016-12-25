Меньшиков: я играю за цвета «Авангарда», все, кто в команде, — это моя семья

Новичок «Авангарда» защитник Виталий Меньшиков прокомментировал свой переход в омскую команду.
«Пока ещё не осознал, что случилось, всё очень быстро произошло. Один день – и вот уже играю за новую команду. Могу сказать, что я уже целиком и полностью в системе этого клуба, буду выкладываться по полной на благо «Авангарда». Приехал вчера в 8:30 утра, тренировку провёл, сегодня вот на раскатке был, а вечером уже игра. Знаю, что коллектив очень хороший, тренерский штаб замечательный, с некоторыми ребятами я знаком, с тем же Бурдасовым Антоном. В принципе, все помогают мне влиться в команду.
Насколько разные системы игры у нашей и новосибирской команды? Очень разные. Здесь нужно больше импровизации, креатива. Я думаю, ребята мне помогут. Обсуждали уже некоторые нюансы при игре в обороне: выход из зоны, например. Отличаются тактики и системы игры у «Сибири» и «Авангарда», это надо держать в голове. Я играю за цвета «Авангарда», за эмблему «Авангарда», соответственно, все, кто в команде, — это моя семья.
Матч с «Трактором»? Нам нужна победа, ведь мы хотим порадовать болельщиков перед Новым годом. А для меня главная цель – как можно быстрее влиться в команду», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.