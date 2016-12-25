Пушкарёв: хоккеисты «Барыса» сыграли сегодня «за себя и за того парня»

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями после победы в игре с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«С «Металлургом» всегда очень тяжело играть, тем более дали такому сопернику играть в большинстве, они всегда это делают здорово. Забили два гола в большинстве — вернулись в игру. Там уже пошла такая игра „5 на 5“. Мы забили в большинстве — они забили в большинстве. Потом игра немножко перешла в более строгое русло.Ребята сегодня собрались и играли, как говорится, за себя и за того парня. Какая разница, кто есть в составе, кого нет, остаётся команда «Барыс», которая играет и выигрывает в каждом матче», — цитирует Пушкарёва официальный сайт «Барыса».