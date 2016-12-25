Худяков: как Пушкарёв ложился под шайбу в концовке — перед ним можно снять шляпу

Нападающий «Барыса»поделился эмоциями после выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (5:3).«Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали. Надеемся, и в будущем будут поддерживать, ещё больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня. Вроде бы понимали, что против такой мастеровитой команды нельзя удаляться, но всё равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну а потом, когда Костя Пушкарёв два раза лёг под шайбу, – перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит поступок его», — цитирует Худякова официальный сайт клуба.