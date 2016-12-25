Назаров: ребята не помогли Касутину, можно было посамоотверженнее сыграть

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с петербургским СКА (0:4).«На мой взгляд, для нас получилась интересная игра, посмотрели на молодых ребят, дали им сегодня побольше времени поиграть. Где-то даже что-то получалось, но реализация моментов у нас хромает уже какую игру.Как вошёл в игру Касутин? Тяжело оценить. Тяжёлая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы – так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.