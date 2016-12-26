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Кинэн: КХЛ не нужно уменьшать площадки до североамериканского размера

26 декабря 2016, понедельник. 12:15. Хоккей
Бывший главный тренер «Магнитки» Майк Кинэн порассуждал на тему размера площадок в КХЛ.

«Стоит ли КХЛ и ИИХФ сузить размер площадок? Думаю, наилучший выход – найти нечто среднее между олимпийским и энхаэловским размером. Если вы поговорите со всеми лучшими игроками, которые выступали в НХЛ, то услышите, что на льду энхаэловского размере всё более динамично. Хотя не думаю, что тут нужно уменьшать катки до североамериканского размера.

Это другая игра. И в России мне нужно было учиться тому хоккею, который существует здесь. Да, я тренировал на международной арене и ранее, но в лиге, где таких катков большинство, надо было проанализировать многое. На таком льду ты катаешься на четыре-пять километров за игру больше, чем в НХЛ. Соответственно, это влияет на специфику тренировок, и эту деталь всегда нужно обсуждать с тренером по физподготовке. Тут важна не только техника и тактика.

Мне не было сложно это освоить, поскольку я и работал на чемпионате мира, и неоднократно ездил в Европу на мировые первенства как зритель. Иногда мы и в Канаде играли на больших площадках. В любом случае если не попробовать – не узнаешь», – цитирует Кинэна официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Майк Кинэн КХЛ НХЛ
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