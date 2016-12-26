Источник: нападающий Пульюярви мог перейти в «Ак Барс»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»мог стать игроком «Ак Барса». По информации источника, казанский клуб интересовался финном, права на которого в КХЛ принадлежат «Торпедо», задрафтовавшему Ессе в прошлом году.Сложность возникла в том числе и из-за того, что «Ак Барсу» пришлось бы выплатить за финского нападающего солидную денежную компенсацию, поэтому в Казани отказались от трансфера.18-летний Пульюярви в текущем регулярном чемпионате НХЛ провёл 24 матча, набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «+5».