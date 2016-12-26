Защитник «Ак Барса» Батыршин тренируется в общей группе

Защитник «Ак Барса»вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба Континентальной хоккейной лиги на странице в соцсети «ВКонтакте».30-летний игрок обороны получил травму ноги в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА в августе, после чего продолжительное время восстанавливался.В нынешнем сезоне Батыршин провёл в составе казанской команды 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился одной голевой передачей и имеет коэффициент полезности «-2».