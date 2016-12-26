Новиков: с Канадой главное не сломаться психологически, а результат не важен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о старте молодёжного чемпионата мира и шансах сборной России на турнире в Канаде.
«Турнир проводится на исходе одного года и в начале другого, это самый настоящий праздник, тем более для молодёжи, которая играет в романтический и правильный хоккей. Последние годы сборная России выступала достойно, играла в финалах, конечно, все хотят золото, но тем не менее наша команда всякий раз демонстрировала хороший результат. В этом году ребята должны подтвердить свой класс, ждём игры в финале.
Стартовый матч с Канадой важен процентов на 60. Надо спокойно сыграть, не сломаться нигде в психологическом плане, а результат абсолютно не важен. Мне кажется, что надо выходить из нижней части группы, чтобы сразу в плей-офф играть с сильным соперником, а дальше уже всех выносить.
Сила сборной России — в традициях отечественного хоккея! Коллективизм, характер, игра на партнёра. Не хотел бы никого выделять из ребят. Если представить команду как связку альпинистов, то в ней не должно быть слабых альпинистов, из-за которых вся связка может упасть. Поэтому главное — это надёжность и крепость каждого хоккеиста», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто, на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Канада – Россия
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