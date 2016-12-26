Мартемьянов: в матче с «Адмиралом» был больше эмоциональный, а не умный хоккей

«Игра была очень тяжёлая, напряжённая: дерби — это дерби. Не всё, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила. Но ребята перекрыли это самоотверженностью и черновой работой. Приятно удивило вновь созданное звено Крысанов — Барнетт — Руденков, которое забило три гола. Парни молодцы, хорошо отыграли. Хочу отметить ветеранов — пластались от души. Сегодня было меньше умного хоккея, больше эмоционального. Для болельщиков этот матч был интересным.
Курьёзными голы бывают редко, на даже в этом случае это трудовой гол. Неважно, была разыграна комбинация в одно касание или занесли тачдаун. Любой гол — это труд всей пятёрки, команды, тренерского штаба. Есть случайные голы, и то прилагаются усилия.
Является ли состав после закрытия трансферного окна оптимальным? Любой тренер готов взять себе более качественного игрока в подмогу. Что есть, то есть. Мы ещё проверили не всех новичков, трудно что-то говорить. Сегодня Барнетт и Руденков вышли после долгого перерыва и очень неплохо сыграли, думаю, они останутся в этом сочетании на ближайшие игры. У нас довольно длинная скамейка сейчас. Самоотдача у ребят хорошая, но немного не хватает мастерства. Будем исходить из того, что есть. Илья Горохов дебютировал, на него ещё действует специфика Дальнего Востока, но матч он провёл неплохо. Мы довольны теми игроками, которые играли сегодня», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.