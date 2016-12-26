Бобровский: Торторелла — сильная личность, его вклад в успех «Коламбуса» огромен

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»рассказал о причинах успеха его команды в этом сезоне, а также отметил, что огромный вклад внёс главный тренер. «Коламбус» является лучшей командой в НХЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.«В целом дела пока идут хорошо, команда здорово играет, все на ходу, всё получается. Но впереди целых 50 игр! Так что всё самое главное впереди. Радоваться слишком рано. В этом году приятно выглядит вся команда. Все четыре звена выходят, работают одинаково и полностью отдаются игре. Конечно, это приятно видеть из ворот. Чувствуешь, что просто можешь спокойно делать свою работу, доверять партнёрам, зная, что они точно сделают свою. „Коламбус“ – команда, которая пашет на льду. Сплочённый и сильный коллектив, где ребята по-настоящему бьются друг за друга.Торторелла – это Торторелла. Отличный психолог, сильная личность. Его вклад в наши успехи огромен. Он не тот человек, кто ждёт, что ему дадут нужных игроков, с которыми он будет выигрывать. Джон делает из каждого хоккеиста бойца, спортсмена, атлета. С любым терпеливо работает, видит сильные стороны, старается вытащить всё лучшее, чтобы эти качества принесли команде как можно больше пользы», — цитирует Бобровского «Спорт-экспресс».