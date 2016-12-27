Зубов: «Авангарду» важно выиграть конференцию и получить домашнее преимущество

Нападающий «Авангарда»рассказал о своём восстановлении после травмы и текущем положении дел в омской команде.«Травма нижней части тела практически залечена, надеюсь принять участие в тренировке и помочь команде в Астане в матче с «Барысом». В последних двух домашних матчах в нашей атаке сломались и Валентин Пьянов, и Владимир Соботка. Есть и другие травмированные ребята. Так что команда в непростой ситуации, нет возможности себя жалеть. Самые главные встречи у «Авангарда» будут в плей-офф, в то же время важно выиграть свою конференцию и получить преимущество своего льда на всех этапах розыгрыша Кубка Гагарина, включая, возможно, финал. Так что теперь цена каждого матча высока. И, несмотря на эпидемию травм, надо их выигрывать. В нынешнем сезоне мне немножко мешают травмы, поэтому самое главное — вернуться на лёд и помочь своей команде.Челябинская банда? Здорово, что в «Авангарде» много представителей славного хоккейного города. Что касается Меньшикова, то его хорошо приняли все наши ребята, а не только челябинцы. Этот силовой защитник обязательно команде поможет. Пятёрки у нас в «Авангарде» создают тренеры и совсем не по географическому принципу. Все решения тренеры и принимают — наша задача только исполнить их на льду. Но если челябинскую пятёрку создадут, то никто против не будет.Очень люблю кубковые игры. Для меня это самые тяжёлые, но и самые интересные матчи, в которых ты обязан доставать из себя дополнительные ресурсы. Это отличный вызов. Что касается национальной сборной, то недавно был немного шокирован тем, что главный канал страны в последний момент свернул трансляцию Кубка Первого канала. Есть ли задача в сборную вернуться? Такая задача есть у любого хоккеиста страны. Играю в хоккей уже не первый год, знаю, что тот, кто отлично показывает себя в клубе, обязательно получает приглашение в сборную. Так что планы у меня максимальные. Как и у всей команды», — цитирует Зубова Russia-Hockey.