Губернатор Челябинской области поздравил «Трактор» с днём основания

Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Борис Дубровский поздравил команду с днём основания.
«Вот уже 69 лет имя легендарной команды ассоциируется во всём мире с Россией и Челябинской областью. «Трактор» стал олицетворением южноуральской мощи, воплотил в спорте лучшие черты нашего характера: железную волю к победе, неутомимое трудолюбие, поддержку и взаимопомощь. В этот памятный день мы благодарим всех тех, кто создавал команду, кто блестящей игрой прославлял Челябинск. Имена ветеранов клуба навсегда запечатлены в наших сердцах. Этот сезон «Трактор» начал уверенно, с хорошим боевым настроем. Пусть и следующий, юбилейный год станет для клуба победным! Вперед, «Трактор!» Вперед, Челябинск!» – говорится в поздравлении Дубровского на официальном сайте губернатора.
27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана была открыта первая в Челябинске и на Южном Урале спортивная секция по хоккею с шайбой/основана команда по канадскому хоккею (до 1953 года – «Дзержинец», с 1953 года – «Авангард», с 1958 года по настоящее время – «Трактор»). Свой первый в истории матч «Трактор» провёл 1 января 1948 года. В турнире второй группы чемпионата СССР команда сыграла с горьковским «Торпедо» на домашнем стадионе «Дзержинец».