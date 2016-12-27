Захаркин: «Салават» находится в периоде разбалансировки, надо набраться терпения

«Матч для нашей команды получился странным. Мы были не хуже „Лады“ в первом периоде, но проигрывали в три шайбы. Мы были не лучше в третьем периоде, но забили шайбы. Сейчас мы находимся в периоде разбалансировки. Мы думали, что игровая практика поможет легионерам, которые выступали за свои сборные, быть в игровом тонусе. Но пока это не соответствует нашим ожиданиям. В то же время я не вижу лёгкости у тех наших ребят, которые тренировались. Нам нужно набраться терпения и выйти на тот уровень, на котором мы можем выступать. На это нужно время», — сказал Захаркин на пресс-конференции.