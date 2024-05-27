Определены лучшие игроки чемпионата мира — 2024 в каждом из амплуа

Вчера, 26 мая, завершился 87-й чемпионат мира по хоккею, который проходил в чешских городах Прага и Острава. Его победителем стала национальная команда Чехии, которая в финальном матче взяла верх над Швейцарией со счётом 2:0.
По окончании встречи были названы фамилии лучших игроков завершившегося турнира в каждом из амплуа.
Так, лучшим голкипером был признан страж ворот новоиспечённых чемпионов мира Лукаш Достал. На этом турнире 23-летний Достал сыграл восемь матчей, отражая 93,9% бросков в среднем за игру.
Лучшим защитником признали швейцарца Романа Йози. В 10 матчах на турнире 33-летний Йози набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+4».
Лучшим нападающим стал ещё один представитель Швейцарии, Кевин Фиала, набравший 13 (7+6) очков в восьми играх при полезности «+6».
Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.
Лучшие снайперы российского хоккея: