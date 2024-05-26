Сборная Швейцарии в третий раз за 11 лет проиграла в финале чемпионата мира

В Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.
Таким образом, швейцарцы проиграли свой третий финал мировых первенств за последние 11 лет. До этого они играли в главном матче чемпионата мира в 2018 и 2013 годах.
Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее сегодня обыграла в матче за третье место команду Канады.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.
Последняя игра России на ЧМ по хоккею: