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Сборная Швейцарии в третий раз за 11 лет проиграла в финале чемпионата мира

Сборная Швейцарии в третий раз за 11 лет проиграла в финале чемпионата мира
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В Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Пастрняк (Кундратек, Гайек) – 49:13     0:2 Кемпф – 59:41    

Таким образом, швейцарцы проиграли свой третий финал мировых первенств за последние 11 лет. До этого они играли в главном матче чемпионата мира в 2018 и 2013 годах.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее сегодня обыграла в матче за третье место команду Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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