Сборная Чехии обыграла Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла золотые медали ЧМ

В Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 2:0 и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

Победу хозяевам чемпионата принёс точный бросок их звёздного нападающего Давида Пастрняка в середине третьего периода, а также гол Давида Кемпфа в концовке в пустые ворота.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее сегодня, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: