Сборная Чехии обыграла Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла золотые медали ЧМ

В Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 2:0 и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.
Победу хозяевам чемпионата принёс точный бросок их звёздного нападающего Давида Пастрняка в середине третьего периода, а также гол Давида Кемпфа в концовке в пустые ворота.
Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее сегодня, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.
Последняя игра России на ЧМ по хоккею:
- 27 мая 2024
-
00:26
-
00:03
- 26 мая 2024
-
23:53
-
23:48
-
23:13
-
22:53
-
22:45
-
22:26
-
21:53
-
21:40
-
21:18
-
21:00
-
20:58
-
20:32
-
20:08
-
19:41
-
19:21
-
19:20
-
18:54
-
18:44
-
18:33
-
18:21
-
18:20
-
17:47
-
17:27
-
16:50
-
16:27
-
16:02
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:46
-
14:27
-
14:10
-
13:48