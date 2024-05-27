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Флорида Пантерз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 27 мая 2024, счет 4:5, третий матч полуфинала плей-офф НХЛ 2023/2024

34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Панарин – без очков
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Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)     2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5)     2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5)     3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5)     4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5)     4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)    

В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу. Победную шайбу в овертайме забросил Александер Веннберг. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт (дважды), Александр Барков и Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершился матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владимир Тарасенко также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.

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