34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Панарин – без очков

Завершился третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу. Победную шайбу в овертайме забросил Александер Веннберг. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
В составе «Флориды» забивали Сэм Райнхарт (дважды), Александр Барков и Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершился матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владимир Тарасенко также завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.
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